GREY simil certosino di soli tre mesi su Genova Spezia Savona Posta in arrivo

Questo bellissimo simil certosino è stato raccolto in strada. Affamato, assetato, spaventato dalle auto che gli sfrecciavano accanto. Solo per miracolo si è salvato e per fortuna ha trovato chi lo ha raccolto e messo finalmente in salvo.

Non dovrai avere più paura dolce GREY. Ora ti troveremo una famiglia.



Si trova a Genova.

Si affida previa compilazione del questionario e visita pre adozione.

Per info:

ADOTTAMI COL CUORE - ODV

349.6325688