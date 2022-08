L’E…state a Pollein si chiude ridendo

Da grande osservatore dei reali personaggi delle periferie Kalabrugovic racconta di bocciature alla cresima, parenti calabresi, amici con macchine truccate, impennate davanti alla polizia… Lo spettacolo proposto, “Un’infanzia difficile”, è il concentrato di tutte queste esperienze che, metabolizzate da un solare ottimismo, generano una filosofia di vita che lo aiuta ad essere vincente e positivo in ogni situazione.

Insieme a lui ci sarà anche Gigi Travostino con il suo “Eh sto abbastanza bene”, un percorso di esilaranti riflessioni ed aneddoti sulla bellezza, la bruttezza, la balbuzie e le mille ansie che bloccano o cambiano la nostra vita. Come si fa a capovolgere i propri difetti in vantaggi? Cosa vuol dire innamorarsi di una donna cubana? Tutti possiamo trasformarci perché tutti siamo sia il brutto che il bell’anatroccolo: dipende solo dalla prospettiva.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso il Municipio nella sala polivalente al terzo piano fino ad esaurimento dei 40 posti. Gli eventi sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni scrivere via WhatsApp allo 0165 254919 indicando nome e cognome di tutti i partecipanti. L’evento, organizzato dalla biblioteca e dal Comune di Pollein, è in collaborazione con M-Lab e Albirrificio.