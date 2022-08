Finanziate le domande di mutuo agevolato sulla prima casa

La pronta disponibilità sul fondo di rotazione consente la riduzione dei tempi di erogazione dei mutui: con apposito provvedimento dirigenziale saranno a breve concessi i mutui presentati dal mese di luglio.

Le domande sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione, indistintamente per le varie tipologie di intervento (mutui per la prima casa e per il recupero degli immobili situati nei centri storici) e verranno pertanto trasmesse a FINAOSTA S.p.A., e per conoscenza ai beneficiari, per il prosieguo dell’iter di erogazione.

L’Assessore ricorda parallelamente che è ancora attiva la misura del contributo in conto interessi per i mutui bancari, attivata nello scorso mese di dicembre dal Consiglio regionale, che completa il quadro di interventi a favore della prima abitazione.