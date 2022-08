Avise: Il Comité des Traditions festeggia i primi cinquant'anni e si veste di nuovo

"Per i 50 anni… Un nuovo look! Non avete visto male! Per tutto l’anno 2022, per festeggiare i 50 anni dalla data di fondazione del Comité des Traditions d’Avise, i soci della Pro-Loco non porteranno la divisa degli altri anni ma una maglietta gialla", Lo speiga Axelle Junod nell'editoriale del periodico della Biblioteca Comunale nel numero in distribuzione.

"Il colore - precisa Axelle - non è stato scelto casualmente: solitamente, infatti, indossiamo una polo blu con scritte gialle; abbiamo quindi deciso, per l’occasione, di invertire le due tinte. Davanti si può leggere una Chanson che parla del comune di Avise pubblicata su “Le Messager Valdôtain” nel 1928 mentre dietro abbiamo riportato, in maniera da formare un 50, i nomi di tutte le persone che hanno fatto parte della Pro-Loco".

E' un omaggio ed un ringraziamento al Comité che quest’anno festeggia mezzo secolo grazie ai 34 soci fondatori che il 7 dicembre 1972 si sono riuniti ufficialmente per la prima volta. "Ma è anche un grazie a tutti gli Ovezèn che durante gli anni hanno deciso - rimarca Axelle Junod - di dedicare del tempo per portare avanti le tradizioni e le feste del nostro paese".

Il retro della maglietta "è una maniera - conclede Axelle - per ringraziare tutti quanti e chissà, può darsi che organizzeremo anche qualcos’altro per riunire per una serata i soci attuali e quelli d’antan".