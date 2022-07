Bonus psicologo: domande fino al 24 ottobre

Il bonus psicologo 2022 è avviato: a partire dal 25 luglio, i richiedenti potranno inoltrare le domande per ottenere i voucher per il sostegno psicologico. Le richieste vanno fatte entro il 24 ottobre e il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso (fino alla soglia di 50mila euro), in base all’ordine di arrivo della domanda.

Il bonus psicologo è utilizzabile per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia, presso specialisti regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all’iniziativa del bonus psicologo 2022 al CNOP (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi).

Una volta che il CNOP invia l’elenco all’Inps, il beneficiario del bonus potrà essere consultato attraverso un’area dedicata nel portale Inps e potrà si potrà liberamente lo psicologo professionista con il quale effettuare le sedute di psicoterapia.

Il bonus psicologo Inps è riconosciuto, una sola volta, a chi ha un Isee:

inferiore a 15.000 €: con il diritto al bonus fino ad un importo massimo di 600 € per ogni beneficiario;

€: con il diritto al bonus fino ad un importo massimo di 600 € per ogni beneficiario; compreso tra 15.000 e 30.000 €: con il diritto al bonus fino ad un importo massimo di 400 € per ogni beneficiario;

€: con il diritto al bonus fino ad un importo massimo di 400 € per ogni beneficiario; compreso tra 30.001 e fino a 50.000 €: con il diritto al bonus fino ad un importo massimo di 200 € per ogni beneficiario.

Requisiti per ottenere il bonus psicologo

I requisiti per effettuare la domanda online sul portale Inps per ottenere il bonus psicologo 2022 sono: essere cittadini italiani, senza nessun requisito d’età;

essere residenti in Italia al momento della domanda;

avere un Isee 2022 con un valore inferiore a 50.000 €. La domanda online del bonus psicologo dovrà essere fatta sul portale Inps, nella sezione “Contributo sessioni psicoterapia” dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 , tramite l’accesso alla propria area personale con: carta di Identità Elettronica (CIE);

sistema pubblico di Identità Digitale (SPID);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il richiedente del bonus psicologo Inps può presentare domanda per sé stesso o per un minore se esercente la responsabilità genitoriale o è tutore o affidatario.

Il bonus può essere richiesto anche per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, dal tutore, curatore e amministratore di sostegno.

Bonus psicologo: come si utilizza

Una volta verificati i requisiti dall’Inps, l’Istituto pubblicherà una graduatoria, divisa per regione e provincia autonoma di residenza, indicando i nomi dei beneficiari. L’Inps poi, comunicherà ai beneficiari un codice univoco che servirà per fissare l’appuntamento con un professionista.

Il bonus psicologo 2022 dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda online, altrimenti sarà automaticamente annullato e il beneficiario perderà la possibilità di utilizzarlo. All’interno della propria area personale Inps, il beneficiario potrà scegliere liberamente lo psicologo professionista con il quale effettuare le sedute di psicoterapia tra coloro che abbiano aderito all’iniziativa. Il professionista, invece, in un’apposita sezione in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, dovrà indicare il codice univoco e codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.