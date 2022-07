L’Ugl approda ad Aosta in difesa degli ambulanti

Il segretario nazinale sarà per raccogliere le istanze degli ambulanti messi a dura prova dalla crisi economica post pandemia e su cui aleggia la spada di Damocle della scadenza, nel 2023, della Direttiva Bolkestein.

"Nel pomeriggio, incontrando il Presidente della Regione - precisa Christian Ganis, vice presidente regionale Ugl - porteremo le istanze raccolte e chiederemo di fare qualcosa per regolare il costo dei plateatici e per la revisione dell’assegnazione dei posteggi nelle aree mercatali valdostane».

Il Segretario nazionale ANA - UGL Marrigo Rosato - per capire le loro necessità, i loro problemi e per discutere con loro delle proposte che ANA-UGL porta avanti in Italia per combattere la odierna crisi e per risollevare un settore che è stato massacrato dalla pandemia, dalla concorrenza delle vendite on-line e dalla espansione delle grandi strutture di vendita.

"Le conseguenze della guerra in corso - si legge in una nota - hanno dato il colpo finale sui redditi delle famiglie e sulle piccole attività ambulanti. ANA-UGL si è battuta in Italia contro la Direttiva Bolkestein, da cui gli ambulanti sono stati esclusi, e chiederà alle Istituzioni locali di procedere al rinnovo delle Concessioni come stabilito dalle normative vigenti. La proroga al 2023 è illegittima e deve essere abolita a tutela delle concessioni degli ambulanti".

L'Ugl anticipa che chiederà al Presidente della Regione "di sviluppare politiche adeguate verso gli ambulanti, i mercati e le fiere che sono parte essenziale della nostra identità e possono essere un volano per l'economia della Regione anche con azioni ed interventi per la riqualificazioni e la promozione degli stessi".

A partire dalle 10 i rappresentanti locali dell’UGL Valle d’Aosta, accompagnati dal Presidente nazionale dell’ANA - UGL, dal Presidente nazionale ANA Ivano Zonetti e dal vice Presidente Vittorio Pasqua, saranno al mercato di Aosta.

Alle 16 il Presidente Rosato, con la sua delegazione, incontrerà a Palazzo regionale il Presidente della Regione accompagnato dai membri della Segreteria regionale UGL Valle d’Aosta Christian Ganis, Simona Campo e Lucia Vallesi.