Torna “I Giovani in vetta” nel Parco Naturale Mont Avic

“I Giovani in vetta” è un progetto internazionale che ha come obiettivo di riconnettere igiovani alla natura e in particolare all’ambiente montano delle Alpi. Le giovanigenerazioni sono infatti spesso poco consapevoli dei valori e delle opportunità offertedal patrimonio naturale e culturale delle Alpi e tendono a perdere contatto con il loroambiente montano, anche quando vi abitano in prossimità.

“I Giovani in vetta” vuoleinvertire questa tendenza e riconnettere i giovani alla natura e al loro patrimoniomontano. Si tratta di un’azione collettiva organizzata simultaneamente attraverso le Alpinello stesso giorno ogni estate. L’evento ha anche una dimensione simbolica che vuolesuperare le barriere linguistiche e i confini nazionali e offrire un’esperienza cheaccomuna tutti i giovani partecipanti, permettendo loro di passare una o più notti inmontagna.

Il 12 e 13 luglio 2022 i guardaparco del Parco Naturale Mont Avic accompagnerannoquindi i giovani partecipanti in un trekking di due giorni all’interno del Parco, allascoperta del suo territorio e delle sue particolarità naturalistiche. Nello stesso momentoaltri giovani saranno impegnati in analoghe esperienze, idealmente tutti insieme, in tuttele Alpi, che diventano così un’unica entità permettendo di sensibilizzare i partecipanti e ilpubblico al tema della conservazione dell’ambiente di montagna.