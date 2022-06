Demain dimanche 19 juin Fȇte-Dieu saint Romaulad abbé

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 19 giugno

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin - ore 18.00

Celebrazione cittadina del Corpus Domini

S. Messa, processione e adorazione

Martedì 21 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 22 giugno

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 23 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 24 giugno

Gressoney-Saint-Jean - mattino

Partecipazione alla Festa patronale, S. Messa e Processione presiedute da

S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara

Lunedì 27 e martedì 28 giugno

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 29 giugno

Eremo di Perloz - pomeriggio

Incontro con le Suore eremite e S. Messa





LE MESSAGER RICORDA Fȇte-Dieu saint Romaulad abbé

La Chiesa cattolica venera antissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)

Con questa festa onoriamo e adoriamo il “Corpo del Signore”, spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra “vita nello Spirito”. L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”.

Martirologio Romano: Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: con il suo sacro nutrimento egli offre rimedio di immortalità e pegno di risurrezione.

La festa del Corpus Domini è la festa del Corpo del Signore, è la festa dell’Eucaristia. Per la presenza reale di Cristo, l’Eucaristia richiama direttamente alla memoria il mistero dell’Incarnazione, che costituisce l’asse portante e centrale della sua stessa realtà sia nella concezione teologica che pastorale. Poiché con il mistero dell’Incarnazione, l’uomo è stato come “divinizzato”, Cristo per assicurare nel tempo questa delicata e speciale identità all’uomo, si è costituito “pane” per alimentarlo spiritualmente lungo l’arco del tempo. L’Eucaristia, pertanto, è fundamentum et forma o fons et culmen della Chiesa, che, così, diventa la “continuazione storica dell’Incarnazione”, con il compito specifico di amministra tutti i beni della Redenzione, operata liberamente dallo stesso Cristo, e consegnato specialmente nel settenario sacramentale.

ll sole sorge alle ore 5,31 e tramonta alle ore 21,15.