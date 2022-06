Demain samedi 18 juin saint Léonce

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 18 giugno

Chiesa parrocchiale di Arnad - ore 18.30

S. Cresime

Domenica 19 giugno

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin - ore 18.00

Celebrazione cittadina del Corpus Domini

S. Messa, processione e adorazione

Martedì 21 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 22 giugno

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 23 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 24 giugno

Gressoney-Saint-Jean - mattino

Partecipazione alla Festa patronale, S. Messa e Processione presiedute da

S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara

Lunedì 27 e martedì 28 giugno

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 29 giugno

Eremo di Perloz - pomeriggio

Incontro con le Suore eremite e S. Messa





LE MESSAGER RICORDA saint Léonce

La Chiesa cattolica venera San Leonzio di Tripoli Martire

Il legionario San Leonzio, sottoposto in carcere ad atroci supplizi, portò infine a compimento il suo martirio presso Tripoli in Fenicia. La tradizione lo vuole ucciso insieme ad altri due compagni, non citati però dal nuovo Martyrologium Romanum.

Martirologio Romano: A Tripoli in Fenicia, ora in Libano, san Leonzio soldato, che, sottoposto in carcere ad atroci torture, ottenne la corona dei martiri.

ll sole sorge alle ore 5,31 e tramonta alle ore 21,15.