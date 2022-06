La Passione di Sordevolo si presenta in Regione Piemonte

Passione di Sordevolo in Regione Piemonte - Foto pagina FB Passione Sordevolo 2022

A quattro giorni dalla prima di sabato 18 giugno, la Passione di Sordevolo 2022 ha fatto visita alla Regione Piemonte.

Martedì 14 giugno, presso la sala Viglione di Palazzo Lascaris a Torino il sindaco di Sordevolo, Alberto Monticone, ed il presidente dell’Associazione Teatro della Passione, Stefano Rubin Pedrazzo, hanno presentato lo spettacolo edizione 2022, sottolineando l'importanza dello spettacolo sia per quanto riguarda la dedizione e l'impegno della comunità sordevolese, sia per l'aspetto culturale e turistico degno di essere messo in evidenza.

Presenti il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'Assessore Regionale alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio, il Consigliere Regionale biellese Michele Mosca, il Consigliere delle Provincia di Biella Carlo Grosso, il Prefetto di Biella Franca Tancredi, ed il Direttore della filiale di Biella di Poste Italiane Rodolfo Simone Delaini, che ha presentato l'annullo filatelico a commemorazione dell'evento.

Queste la dichiarazione del Presidente Cirio: “Dopo lo stop forzato dalla pandemia all’edizione 2020, viene riproposta, con il sostegno della Regione Piemonte, la Passione di Sordevolo una rappresentazione della Passione di Cristo nata a Roma nel Rinascimento, unica in Italia e nel mondo. La Regione, nella sua azione di promozione del turismo e nella difesa del suo patrimonio storico e culturale, intende sostenere con fermezza le tradizioni di alto valore della terra piemontese, di cui questa rappresentazione è esempio. Ai Sordevolesi va il mio ringraziamento insieme all’augurio che questa edizione possa essere un grande successo”.

Informazioni sulla Passione 2022 al link https://www.passionedisordevolo.com/scopri-la-passione/ .