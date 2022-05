Demain mardi 17 mai saint Pascal

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 17 maggio

Curia vescovile - mattino

Riunione del Collegio dei Consultori

Mercoledì 18 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 19 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 20 maggio

Teatro della Parrocchia di Maria Immacolata - ore 20.45

Partecipazione alla Conferenza "Non sei solo ... mi prendo cura di te:

medicina, legislazione ed etica del fine vita"

Sabato 21 maggio

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Domenica 22 maggio

Chiesa parrocchiale di Verrayes - ore 10.00

S. Cresime per le Parrocchie di Diémoz, Saint-Denis e Verrayes

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Lunedì 23 - Venerdì 27 maggio

Roma

76a Assemblea Generale C.E.I.

Mercoledì 25 maggio

Roma - ore 15.00

Riunione della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 26 maggio

Roma - ore 21.00

Riunione del Consiglio affari giuridici

Sabato 28 maggio

Cattedrale ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fénis, Nus e Saint-Marcel

Seminario Maggiore - ore 20.00

Chiusura delle "12 ore di preghiera"

in preparazione al pellegrinaggio diocesano a Lourdes

Domenica 29 maggio

Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Chesallet e Sarre

Lunedì 30 maggio

Asilo Mgr Jourdain - ore 18.00

Riunione del CdA

LE MESSAGER RICORDA saint Pascal

La Chiesa celebra San Pasquale Baylon Religioso dei Frati Minori

Nacque il 16 maggio 1540, nel giorno di Pentecoste, a Torre Hermosa, in Aragona. Di umili origini, sin da piccolo venne avviato al pascolo delle greggi. Durante il lavoro si isolava spesso per pregare. A 18 anni chiese di essere ammesso nel convento dei francescani Alcantarini di Santa Maria di Loreto, da cui venne respinto, forse per la giovane età. Tuttavia non si perse d'animo, venendo ammesso al noviziato il 2 febbraio 1564. L'anno successivo, emise la solenne professione come «fratello laico» non sentendosi degno del sacerdozio. Nel 1576 il ministro provinciale gli affidò il compito, estremamente pericoloso, di portare documenti importanti a Parigi, rischiando di essere ucciso dai calvinisti. L'impegno venne comunque assolto in modo proficuo. Tutta la sua vita fu caratterizzata da un profondo amore per l'Eucaristia che gli valse il titolo di «teologo dell'Eucaristia». Fu anche autore di un libro sulla reale presenza di Cristo nel pane e nel vino. Morì nel convento di Villa Real, presso Valencia il 17 maggio 1592, domenica di Pentecoste. Fu canonizzato da Alessandro VIII nel 1690. Nel 1897 Leone XIII lo proclamò patrono dei Congressi eucaristici

ll sole sorge alle ore 5,49 e tramonta alle ore 20,53