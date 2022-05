Ultimissime notizie dal Regno Unito: La regina Elisabetta non c'è: la corona arriva sola. A Carlo il "Queen's Speach"

Sono state solo due le occasioni in cui, in tutta la sua vita da regina, Elisabetta II ha dato forfait alla cerimonia di apertura del Parlamento britannico. Era presente anche lo scorso anno, un mese dopo la morte del suo amato Filippo.

Londra, 10 maggio 2022 - La regina Elisabetta II per la prima volta dal '63 non pronuncerà all'apertura del Parlamento il tradizionale "Queen's Speech". E' toccato al figlio Carlo erede al trono, supportato dalla moglie Camilla e dal principe William.

Mentre il posto della regina è rimasto vuoto. E la Corona Imperiale, il principale simbolo del potere della sovrana britannica, è arrivata "da sola" in limousine, portata dal Crown Jeweller a Westminister.

Carlo in alta uniforme Il principe Carlo è giunto in Parlamento indossando la sua alta uniforme di ammiraglio della Royal Navy, quando è sceso dalla Rolls Royce è stato ricevuto dall'abituale schieramento di funzionari parlamentari e militari della guardia d'onore in abiti tradizionali.

Quindi si è diretto nell'aula della Camera dei Lord, accompagnato da Camilla. La duchessa di Cornovaglia è vestita di scuro e con un ampio copricapo sulla testa.

Poco prima era arrivato il principe William, ma in abiti civili, seppure con alcune decorazioni appuntate al petto.