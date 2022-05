Bandi per le attività estive dedicate ai giovani, finanziati quattro progetti

Sono quattro i progetti approvati dal Comitato Direttivo del CSV VDA ODV nell’ambito dei bandi proposti dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta in partenariato con la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, nell’ambito di una co-progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, (DGR 1254 del 23/11/2020) a valere sui fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al DM 44/2020, con l’obiettivo di finanziare attività estive dedicate ai giovani.

Due le linee di azione del primo bando, “Un’estate in compagnia” e “Uno sport per tutti”. Per la prima, sono risultati idonei i progetti “…Macheestate!!... L’estate per tutti 2022” e “Scintilla Sarvadza 2”. Proposto dall’associazione La petite ferme du bonheur come capofila e da Tutti Uniti per Ylenia, il primo progetto prevede l’organizzazione di un centro estivo a Doues per venti bambini e ragazzi con disabilità grave o gravissima, con la possibilità di inserimento anche di bambini ucraini. Scintilla Sarvadza 2, presentato dalle associazioni Terra Terra e Montagna Sarvadza, offre diverse attività ludico-ricreative rivolte a ragazzi con necessità specifiche di socializzazione e/o in condizioni di fragilità economica.

“Sport senza ostacoli 2.2” è stato presentato dall’Oratorio interparrocchiale "San Giocondo" di Sarre e Chesallet, insieme ai Volontari del soccorso Grand Paradis ed all’Associazione Micologica Valdostana per diverse attività sportive e ricreative a Sarre, ed in particolare presso l’Area 6Tu, mentre “Sportivi insieme: l’inclusione in movimento” (Associazione Sport per Tutti come capofila, insieme al CSEN Valle d’Aosta) si occuperà dell’inserimento di trenta bambini e ragazzi con disabilità o criticità sociale in centri estivi dell’Alta Valle attraverso l’accompagnamento da parte di operatori specializzati che saranno formati ad hoc.

Per quanto riguarda il bando “Giovani ON”, finalizzato all’attivazione di due campi di volontariato, non sono stati presentati progetti.