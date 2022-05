Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico Universale: come avviene il pagamento?

Ai fini dell’integrazione Reddito di Cittadinanza/Assegno Unico e Universale, l’Inps individua i nuclei che abbiano diritto, senza necessità di domanda. Nel caso di genitori separati o naturali non conviventi, il genitore che ha l’affido condiviso di uno o più figli nel nucleo familiare dell’altro genitore percettore di RdC, per ottenere la sua quota del 50% di Assegno Unico, deve presentare domanda in autonomia.

L’individuazione dei figli che rientrano nell’Assegno Unico Universale è effettuata in base a quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni. L’Istituto effettuerà i controlli attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate con quelle presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni o dichiarazioni mendaci.

Dovranno invece essere comunicate all’Inps, tramite modello Rdc-Com/AUU, (ancora non disponibile) le informazioni sul nucleo familiare percettore di Reddito di Cittadinanza non in possesso dell’Inps, autocertificando:

la presenza nel nucleo di figli maggiorenni a carico con i requisiti per l’Assegno Unico e Universale

la presenza nel nucleo di figli minorenni a carico non valorizzati correttamente nella DSU (indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);

la presenza nel nucleo di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU;

gli esercenti la responsabilità genitoriale per ciascun figlio, ad esempio nei nuclei con un solo genitore;

l’esistenza di un provvedimento di affidamento in capo al dichiarante diverso dal genitore (nonno, zio, fratello, ecc.).

In caso di nuova DSU per comunicare la nascita di un figlio, saranno corrisposti i ratei di integrazione Reddito di Cittadinanza/Assegno Unico Universale arretrati dal settimo mese di gravidanza.