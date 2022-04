Oggi alle 14,30 ad Aymaviles il funerale di Dino Darensod

E' morto all'età di 84 anni Dino Darensod, dal 1993 presidente della Cooperativa Onze Communes di Aymavilles alla quale aderiscono oltre 170 viticoltori della media valle. E’ stato uno dei protagonisti della viticoltura valdostana moderna. La sua passione, per la sua cultura agricola per la sua attenzione alla tradizione e alla peculiarità della Valle d’Aosta, per la sua attività nel 2018 Dino Darensod è stato insignito con la benemerenza di CHEVALIERS DE L'AUTONOMIE: “esponsabilité, altruisme, force d’âme et humilité: tels sont les traits distinctifs de Dino Darensod. Un homme qui, en consacrant sa vie à sa famille et à son travail, a toujours agi concrètement et avec passion au service de sa communauté, Aymavilles. Son dynamisme est contagieux et une alchimie s'est créée entre lui et la viticulture valdôtaine: il récupère et il innove au nom de la qualité. Solidement enraciné dans son terroir, Dino offre sa recette d’avenir à la Vallée d'Aoste : volonté et ténacité, cordialité et engagement, considération et amour pour sa terre.

Una motivazione che bene riassume chi era Dino né à Villeneuve le 25 mai 1938 et résidant à Aymavilles. De 1959 à mars 1961, il travaille pour la Société Cogne en qualité d’ouvrier, dans les mines de La Thuile et de Cogne.

Du 1er mai 1961 à 1962, il travaille en qualité d’ouvrier pour la Société Capra d’Alexandrie, qui est l’un des sous-traitants de la société STIPEL. En avril 1963, après un cours de formation à Turin, il est embauché en qualité d’ouvrier spécialisé par la société STIPEL – Societé Telefonica Interregionale Piemontese E Lombarda, qui fusionnera par la suite avec la SIP (Societé Italiana Per l'esercizio telefonico), laquelle, au début des années 1990, deviendra Telecom Italia Spa. En 1980, il participe à un concours interne, à l’issue duquel il devient employé–technicien en chef du 2e niveau, poste qu’il occupera jusqu’à son départ à la retraite en septembre 1993.

En juin 1975, il entre au Conseil communal d’Aymavilles, dont il fera partie jusqu’en 2000. De 1984, date de fondation de la Cave des Onze Communes, à 1993, il est vice-président de celle-ci. En 1993, il en devient président, rôle qu’il exerce encore aujourd’hui. Entre 1994 et 1996, il est conseiller de la CON.PRO.VAL, le Consortium des producteurs de la Vallée d’Aoste, une association de coopératives qui vend et livre sur l’ensemble du territoire de la région les produits des caves coopératives viticoles valdôtaines, de la Co.Fruits de Saint-Pierre et de la Tegoleria Valdostana.

Il en a aussi été le président de 1996 à 2014. De 1993 à 2007, il est le vice-président de la société coopérative à responsabilité limitée « Pain de Coucou ». En 2008 et 2009, il est conseiller de la Co.Fruits .