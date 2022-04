Autocertificazione delle esenzioni per condizioni economiche online

Il servizio di autocertificazione delle esenzioni per reddito online, sul portale Tessera Sanitaria-TS e che è in corso l’inserimento di un link dedicato sul Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il servizio TS consente l’autocertificazione, per via telematica, della propria condizione economica per esercitare il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, senza doversi recare presso gli sportelli dell’Azienda Usl.

Il servizio TS è dedicato agli utenti che ritengono di possedere i requisiti necessari per l’autocertificazione delle esenzioni per condizioni economiche E01 – E02 – E03 – E04, visualizzabili al seguente link:

https://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1019&area=esenzioni&menu=vuoto )

Tramite il portale, on-line, è possibile:

Gestire le autocertificazioni rese

Visualizzare le condizioni di esenzione per reddito a proprio carico

Modificare e/o chiudere il profilo qualora non vi siano più le condizioni economiche necessarie all’esenzione.

Il servizio del Sistema TS ( https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddito-cittadini ) è accessibile tramite:

Credenziali SPID

Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Tessera TS-CNS

Le informazioni relative alle modalità di accesso sono disponibili sul sito dell’Azienda Usl

( http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=1524&l=1 ) e su quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta ( https://www.regione.vda.it/sanita/ ).

Per richiedere informazioni o segnalare problemi relativi all’utilizzo del servizio di Autocertificazione on-line è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica del Portale Sistema Tessera Sanitaria al numero verde 800 030 070, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle 20:00.

L’elaborazione telematica delle autocertificazioni potrebbe richiedere un tempo stimato in 48-72 ore. Pertanto, l'esenzione sarà visualizzabile dai medici di famiglia (e quindi fruibile dagli utenti) due o tre giorni dopo la data di effettiva autocertificazione.

Si ricorda che sono state rinnovate d’ufficio le sole autocertificazioni E01 - E03 - E04 con scadenza al 31/03/2022, rese allo sportello dagli over 65 anni (nuova scadenza 30/06/2022).