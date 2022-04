Aosta: 'Sport nei parchi', l'Amministrazione Comunale approva la graduatoria

L'Amministrazione comunale di Aosta ha provveduto ad approvare la valutazione delle domande di ammissione al progetto “Sport nei Parchi” pervenute dalle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) del territorio.

Il Comune di Aosta ha aderito al progetto promosso da Sport e Salute Spa “Sport nei parchi” – linea di intervento 2 che prevede “l’identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”: creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. isole di sport) messe a disposizione dai comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio.

In tali spazi, individuati per quanto riguarda il Comune di Aosta nell’ex Stadio Puchoz, le ASD/SSD svolgeranno durante la settimana la propria attività, mentre nel week end offriranno un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65).

Entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle candidature, sono pervenute quattro domande, tutte ritenute ammissibili. In particolare, la graduatoria vede al primo posto la ASD Basket School, seguita dall’AD Eteila Basket, dall’SD M.A. Training 360 e SD CCS Cogne Aosta Volley.

La Commissione di Gara ha provveduto, inoltre, a valutare anche le quattro candidature proposte dalle ASD partecipanti nel ruolo di coordinatore tecnico del Parco, ed è risultata idonea per il ruolo la sig.ra Silvia Rosset dell’ASD Basket School.