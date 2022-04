Aujourd'hui mercredi 6 avril saint Célestin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 6 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Quinta Stazione quaresimale

Giovedì 7 aprile

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 8 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 9 aprile

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 10 aprile

Chiesa di Santo Stefano - Cattedrale - ore 10.00

Processione e S. Messa della Domenica delle Palme e della Passione del Signore

Giovedì 14 aprile - Giovedì Santo

Cattedrale - ore 9.00

Messa Crismale

a seguire incontro con sacerdoti e diaconi

Cattedrale - ore 18.00

Missa in Cœna Domini

Venerdì 15 aprile - Venerdì Santo

Cattedrale - ore 8.30

Celebrazione delle Lodi

Cattedrale - ore 12.00-14.00

A disposizione per le Confessioni

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore

Arco d'Augusto - Cattedrale - ore 20.30

Via Crucis cittadina





Le Messager Valdotain ricorda saint Célestin

La Chiesa celebra San Guglielmo di Eskill Abate

Nell’isola di Eskill vicino a Roeskilde in Danimarca, san Guglielmo, abate, che, chiamato in Danimarca dal cenobio dei Canonici Regolari di Parigi, rinnovò non senza affanni e ostacoli l’osservanza della regola e lasciò la vita all’alba della domenica di Pasqua.

La sua Vita è stata scritta da un autore che si dice suo discepolo, ma sembra molto posteriore e di valore storico piuttosto dubbio.

Nato verso il 1125 a Parigi o a St-Germain presso Crépy-en-Valois, Guglielmo fu educato da un suo zio monaco di S. Arnolfo, poi abate di Saint-Germain-des-Prés.

A sedici anni era canonico secolare di S. Genoveffa, dove fu vittima della gelosia dei suoi colleghi, che tentarono di sfruttare il suo amore per la solitudine e per la perfezione, spogliandolo dei suoi benefici. Egli sventò i loro intrighi fu ordinato diacono dal vescovo di Senlis, poi seguì la riforma che, nel 1148, pose dei Canonici Regolari al posto dei canonici secolari di S. Genoveffa. Preoccupato della gloria del suo Ordine, vegliò sulla regolarità dell'osservanza e combatté ogni abuso. Nel 1161 scrisse la relazione dell'inchiesta fatta dai vescovi della provincia di Parigi sulla custodia del corpo di s. Genoveffa da parte dei Canonici.

Il sole sorge alle ore 7,00 e tramonta alle ore 19,56