Pensione Quota 102: chi ne ha diritto e come fare domanda

La pensione Quota 102 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale sempre nel limite massimo di 5.000 euro lordi annui.

L’incumulabilità vale per il periodo che va dalla data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei suddetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Diritto Cristallizzato

L’Inps ribadisce che i 38 anni di contributi si possono raggiungere anche a seguito di una domanda di riscatto presentata dopo il 31 dicembre 2022. Ad esempio un assicurato nato nel 1958 che al 31 dicembre 2022 ha 34 anni di contributi può riscattare 4 anni di laurea anche nel 2023 maturando retroattivamente i requisiti contributivi richiesti per la pensione Quota 102.

Assegni straordinari

È confermata anche la possibilità di finalizzare gli assegni straordinari di solidarietà alla maturazione della pensione Quota 102. L’opzione è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione. In essi deve essere stabilito, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

L’Inps spiega anche che in questo caso l’assegno copre il periodo di finestra mobile (ovvero 3 mesi) per garantire il sostegno economico. La contribuzione correlata invece, è versata fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

TFS e TFR

Per i lavoratori del pubblico impiego resta in essere il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR. I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come accade normalmente) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:

12 mesi dal raggiungimento dall’età per la pensione di vecchiaia : 67 anni;

: 67 anni; 24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini).

Qualora nel corso dei 24 mesi, si raggiunga l’età di 67 anni, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS e TFR potrebbe ridursi a 12 mesi.

Tale dilazione resta parzialmente compensata dalla possibilità di chiedere un prestito bancario a condizioni agevolate per un importo fino a 45 mila euro.