UTMB Group : déclaration officielle concernant la situation en Ukraine 

Suite à l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie, UTMB Group a confirmé la suspension immédiate des athlètes Russes et Biélorusses de tous les événements opérant sous la marque UTMB®, c’est-à-dire les 25 événements UTMB® World Series dont l’UTMB® Mont-Blanc, jusqu’à nouvel ordre.



UTMB Group est profondément concerné et attristé par les récentes évolutions dans le pays et, bien que nous soyons au regret de pénaliser les athlètes qui se sont entraînés pendant de longs mois, cette décision reflète notre solidarité avec l’Ukraine et sa population, notre croyance dans le maintien de l’intégrité du sport et la condamnation des atrocités commises par les leaders Russes.



Avec effet immédiat, UTMB Group a également décidé d'enlever le label ‘UTMB® World Series Qualifier’ de tous les événements de trail running organisés en Russie et en Biélorussie, ayant préalablement obtenu ce statut.



Le sport est une force au service du bien, et la marque UTMB® permet à des coureurs du monde entier de se rencontrer et de partager des valeurs de solidarité, respect, équité et inclusion. UTMB Group espère sincèrement que la situation en Ukraine va s’améliorer significativement et rapidement pour que la pratique du trail running à travers nos événements puisse à nouveau être un symbole d’unité.



Cette décision est en lien avec les récentes déclarations du Comité International Olympique (CIO) qui recommande que tous les athlètes Russes et Biélorusses doivent être interdits de participation à des compétitions internationales suite à l’invasion de l’Ukraine.



Nous apportons un soutien total à tous les coureurs Ukrainiens inscrits sur nos différents événements et nous répondrons aux demandes de chacun d’entre eux de la meilleure façon possible. Au nom de chaque événement lié à la marque UTMB®, nous souhaitons envoyer un fort message de soutien à nos amis Ukrainiens durant cette période.