Lutto nella Chiesa valdostana per la morte di don Quinto Vacquin

Don Quinto nasce a Brusson il 5 maggio 1938. È ordinato sacerdote da Mons. Maturino Blanchet il 23 giugno 1963 nella chiesa di Santa Croce ad Aosta, assieme ad altri cinque compagni di seminario. Trascorre i primi anni di ministero quale Vicario parrocchiale di La Thuile, Cogne e San Lorenzo in Aosta.

A seguito dell’erezione della parrocchia intitolata alla Madonna delle Nevi in frazione Porossan ad Aosta, il 1° luglio 1967 viene nominato primo Parroco della medesima. Nella costituzione della nuova parrocchia, Don Quinto unisce alla cura pastorale l’opera materiale per l’ingrandimento della chiesa e la costruzione della casa parrocchiale.

Il 1° settembre 1995 lascia Porossan, rimpianto dai parrocchiani, perché nominato Parroco di Arvier. Dal 15 settembre 1997 al 14 gennaio 2002 è Parroco anche di Introd e il 15 gennaio 2002 viene nominato Parroco di Avise. La sua umanità e il tratto delicato e rispettoso lo aiutano a costruire relazioni profonde con le comunità affidate alla sua cura.

La concretezza e il senso pratico lo vedono impegnato nel restauro e nella valorizzazione delle chiese parrocchiali, delle canoniche e delle cappelle. Per ragioni di salute, il 30 settembre 2013 si dimette dall’ufficio di Parroco di Arvier e di Avise (conservandone la rappresentanza legale fino al 16 settembre 2019) e si ritira al Priorato di Saint-Pierre.

Qui conserva le relazioni costruite nel corso del suo ministero sacerdotale, ricevendo la visita dei parrocchiani e dei famigliari, e, quando possibile, aiuta i confratelli nella sostituzione per le Sante Messe.

In particolare assicura il servizio parrocchiale ad Aymavilles durante la malattia di don Ferruccio Brunod e a Saint-Nicolas dopo la morte di don Aldo Rastello fino alla nomina dei nuovi Parroci. In tutte le parrocchie che ha servito don Quinto ha sempre avuto una cura particolare per le cantorie e il canto liturgico. In questi ultimi mesi le condizioni di salute sono andate peggiorando.

Lo hanno accompagnato e assistito sanitari e volontari, tra i quali diversi suoi ex parrocchiani, direttore e confratelli, suore e personale del Priorato.

Il Santo Rosario sarà recitato martedì 15 febbraio 2022 alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Saint-Pierre.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Saint-Pierre mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 10.30. Successivamente la salma del caro don Quinto proseguirà per Brusson dove sarà accolta davanti alla chiesa parrocchiale alle ore 13.30 e successivamente tumulata nel locale cimitero.