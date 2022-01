DARWIN - ADOZIONE DEL CUORE TORINO

Maschietto di circa 5 anni, taglia piccola. Darwin è un dolcissimo cagnolino dallo sguardo profondo e coinvolgente, i suoi occhi, luccicanti come diamanti, denotano tenerezza e una voglia infinita di donare affetto, sono gli occhi di un cane che ne ha passate tante, che ora fatica a fidarsi del prossimo, ma una volta conquistata la sua fiducia saprà essere molto riconoscente per tutta la vita. E' timido timido, ma estremamente dolce e intelligente, adatto a tutti, anche ai bambini, insomma un cane da non perdere.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CHIAMARE ANNA 338 834 44 90

OPPURE INVIARE UN’EMAIL monticoneanna@gmail.<wbr></wbr>com