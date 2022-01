Roberto Bonin confermato presidente Association régionale Amis des Batailles de Reines

Roberto Bonin è stato riconfermato presidente dell'Association régionale Amis des Batailles de Reines.



Ad affiancare Bonin, al suo secondo mandato consecutivo, nelle vesti di vice presidente ci sarà Edy Cuneaz. Il nuovo direttivo, in carica fino al 2025, sarà composto anche da Dietrich Millesi, Luigino Collé, Fabio Lombardo, Edy Vierin, Gilberto Marcoz, Federico Squinabol e Elio Montrosset. Il riconfermato presidente, in una nota, ringrazia "tutti coloro che collaboreranno per il buon funzionamento dell'Association, tutti i delegati nonché i comitati locali, considerando il momento difficile che stiamo vivendo".