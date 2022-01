Paura assembramenti tiene lontani dai saldi

La passeggiata tra i negozi nel primo fine settimana di ribassi batte l'online circa otto a due con la paura degli assembramenti che comunque spaventa i clienti e tiene lontani dai punti vendita fisici oltre un milione di italiani .

A comprare in questo fine settimana - stima Confesercenti sulla base di un sondaggio somministrato da IPSOS a un campione di consumatori tra i 18 ed i 65 anni; il 45% degli italiani che si sono detti interessati ai saldi. Complessivamente, nelle prime due settimane di saldi, fino a domenica 16 gennaio, i consumatori spenderanno il 61% del budget complessivo destinato agli acquisti di fine stagione.

Tra sabato e domenica i clienti dei saldi si sono rivolti soprattutto ai punti vendita fisici: il 78% del campione, infatti ha preferito la passeggiata tra i negozi piuttosto che le scelte online. Ma la ripresa dei negozi - sottolinea Confesercenti - è frenata dalla variante Omicron del Covid.

In particolare, l'aumento dei contagi sembra iniziare a spaventare i consumatori: tra chi rinuncia a fare shopping in un punto vendita fisico, uno su tre cita proprio il timore di assembramenti come motivazione principale: una quota corrispondente a circa 1 milione di potenziali clienti 'perduti' dai negozi.

Un freno che si somma alle incertezze economiche: il 20% di chi rinuncia a fare spese - afferma l'associazione - non ha un budget da dedicare agli acquisti. Quest'anno, in cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe: e' la spesa prevista dal 47% di chi ha gia' deciso di comprare.

Seguono prodotti di maglieria (45%), capispalla (27%), capi di camiceria (26%), magliette e intimo (entrambi al 22%). Ma c'e' anche un 15% in cerca di borse ed un 12% di altri accessori, dalle sciarpe alle cinture.