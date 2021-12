Non sono solo i veicoli a quattro ruote che circolano normalmente sulle strade cittadine che possono essere noleggiati, ma anche mezzi di trasporto ben più capienti e voluminosi come potrebbero essere i furgoni o i camion .

Lo stesso discorso vale anche per i minibus, che magari possono essere particolarmente utili per chi deve trasportare diverse persone. Grazie ad un noleggio camion puoi risparmiare tranquillamente l’acquisto di un mezzo così oneroso: infatti, una ditta specializzata si premurerà di concedertelo in affitto per il tempo che necessiti, che si tratti di una giornata o di qualche mese. La distinzione di termini tra queste due modalità di noleggio è data dalla definizione di noleggio a breve termine, contrapposto al noleggio a lungo termine. È ovvio che più tempo si terrà il camion, più in proporzione la cifra che si andrà a spendere sarà inferiore. Nell’ambito dei furgoni ci sono tantissimi mezzi diversi, esistono quelli più piccoli, gli autocarri aperti con cassone ribaltabile, i furgoni con pedana sul levatrice, i furgoni refrigerati eccetera.

Sui costi incide anche la dimensione del mezzo, dove appunto noleggiando un furgone più grande si può spendere anche il doppio della cifra giornaliera rispetto ad un furgone molto più piccolo. Ma questo è più che logico dal momento che il furgone serve per trasportare delle merci e che, avendo il furgone una portata superiore se ne potrà utilizzare uno, invece che due magari.

Per tutte le persone che si domandano se esistono dei requisiti specifici per poter usufruire di un noleggio, bisogna sempre essere maggiorenni e avere la patente giusta per noleggiare il tipo di veicolo che desideriamo

D’altra parte la maggior parte dei furgoni a una massa inferiore ai 3,5 t e dunque può essere guidata da tutti coloro che hanno la patente B. Per quanto riguarda il pagamento, in genere, si stabilisce di utilizzare una carta di credito o comunque di darla come garanzia. Certo, costa assolutamente meno noleggiare un furgone per un giorno per effettuare un trasloco magari da una parte all’altra della città, piuttosto che assumere interamente una ditta di traslochi.

Esistono anche dei servizi specifici che consentono di noleggiare il furgone assieme ad un autista che lo conduca, è questo toglie definitivamente il problema di chi guiderà il mezzo e della patente che ha in suo possesso.

Ma come si può arrivare alla scelta di un furgone: quali criteri adottare per valutarlo? Sarebbe importante stabilire in anticipo la mole di carico che dobbiamo trasportare, o almeno farcene un’idea, perché solamente questo dato può portare a investire la cifra giusta nel furgone delle dimensioni necessarie a espletare i nostri bisogni.

È bene richiedere in anticipo un preventivo e parlare approfonditamente degli accordi da stringere, in modo che questo noleggio sia condotto lungo una linea di massima trasparenza. Alcune ditte hanno anche la possibilità di noleggiare delle specifiche camion gru, molto utili se si configura una situazione in cui bisogna estrarre degli elementi ingombranti impossibili apparentemente da caricare. Comunque, laddove il nostro carico fosse sporgente dovremmo ricordarci sempre di segnalarlo così come da codice della strada.