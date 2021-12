CVA Energie a sostegno del territorio valdostano

L’accordo prevede che gli appartenenti Co.Di.VdA che acquisiscono la fornitura di CVA Energie abbiano in omaggio il pacchetto di Family Coach AON, un servizio di consulenza e supporto ai care giver da parte di un team specialistico multidisciplinare in grado di affrontare qualsiasi situazione di fragilità e di individuare la migliore soluzione per la gestione quotidiana del proprio caro.

Il prodotto prevede anche diversi servizi personalizzati che soddisfano le necessità dell’assistito. Il protocollo di intesa prevede inoltre una serie di incontri informativi e di approfondimento sul tema energia, che possano rispondere ai dubbi e alle incertezze dei clienti finali sulla bolletta e sull’ormai prossima conclusione del servizio di maggior tutela.

Tali incontri saranno organizzati da CVA Energie, a beneficio delle organizzazioni federate e degli associati di Co.Di.VdA, proprio per sensibilizzare l’utenza su un impiego energetico consapevole e sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente.

L'accordo sarà presentato Lunedì 6 dicembre 2021: interverranno il Direttore Generale di CVA Enrico De Girolamo, il Presidente di Co.Di.VdA Roberto Grasso, l’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate Onorevole Luciano Caveri, l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Barmasse.