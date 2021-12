Aggiornamento sulle quarantene Covid-19 nelle scuole della Valle d’Aosta

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili e Partecipate informa che, in base alle disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ultima settimana (da sabato 27 novembre fino a questa mattina) risultano 34 nuove classi poste in quarantena e 20 nuove classi in sorveglianza sanitaria attiva con tamponi antigenici.