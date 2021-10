2 novembre, Papa Francesco ricorda i Defunti al Cimitero militare francese di Roma

Papa Francesco celebrerà la Messa per la Commemorazione di tutti i fedeli defunti martedì 2 novembre prossimo alle ore 11 nel Cimitero Militare Francese a Roma. Lo ha reso noto la Prefettura della Casa Pontificia.

Il Papa ha sempre celebrato la Messa per i defunti in occasione della ricorrenza del 2 novembre in un cimitero romano o delle vicinanze. Più volte Francesco ha presieduto l’Eucaristia al Cimitero del Verano.

Nel 2017 Papa Francesco aveva celebrato la Messa nel Cimitero Americano militare di Nettuno, che accoglie le salme di molti caduti durante lo sbarco americano del gennaio 1944 sulle coste di Anzio.

Nel 2019 il Papa si era recato a celebrare nelle Catacombe di Priscilla. Lo scorso anno invece a causa del dilagare della pandemia Papa Francesco è rimasto all’interno del Vaticano, celebrando presso il Cimitero Teutonico.

********

Tra San Pietro e la nuova Aula delle udienze si trova il Campo Santo Teutonico, la più antica fondazione nazionale tedesca in Roma. È situato in un'area adiacente al confine con la Città del Vaticano; area, questa, soggetta però ad extraterritorialità a favore della Santa Sede. Malgrado ciò, è solitamente considerato come l'unico cimitero all'interno del Vaticano; qui sono sepolte persone di origine austriaca, sudtirolese, svizzero-tedesca, liechtensteinesi, lussemburghese, e belga di lingua tedesca, oltre a fiamminghi e olandesi.

Nell’antichità si trovava qui il circo di Nerone, che fu teatro di numerosi martiri di cristiani.. Nel 799 si parla per la prima volta di una Schola Francorum. Per questo motivo sulla parete dell’edificio sta un’immagine in maiolica che mostra Carlo Magno come fondatore. Contorni più precisi però il luogo li acquista soltanto alla metà del XV secolo. Nel 1450 cimitero e chiesa, che erano mal ridotti, furono ricostruiti e i membri tedeschi della Curia si strinsero nell’anno 1454 in una “Confraternita dei poveri morti”, che, pur sotto forma un po’ diversa esiste tuttora ed è titolare della fondazione.