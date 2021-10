Giornata Missionaria Mondiale 2021

Di Veronica Giacometti

E' tutto pronto per la Giornata Missionaria Mondiale che si celebra domenica 24 ottobre 2021, sul tema “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”. Presso la Sala Stampa della Santa Sede il Cardinale Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Monsignor Giampietro Dal Toso, Presidente delle Pontificie Opere Missionarie e Segretario aggiunto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli hanno presentato l'atteso evento.

Il Cardinale Tagle nel suo intervento riprende e ricorda il Messaggio di Papa Francesco inviato per l'occasione. “In questo tempo di pandemia- scrive il Papa- davanti alla tentazione di mascherare e giustificare l’indifferenza e l’apatia in nome del sano distanziamento sociale, è urgente la missione della compassione capace di fare della necessaria distanza un luogo di incontro, di cura e di promozione”.

Monsignor Giampietro Dal Toso nel suo intervento ricorda che a Lione, il prossimo 22 maggio, ci sarà la beatificazione di Pauline Jaricot, la fondatrice della prima Opera missionaria e che il prossimo anno sarà importante per i diversi anniversari legati al mondo missionario. "Pauline è stata una grande missionaria. Mi sembra importante rilevare che la chiave di comprensione per capire questa donna è stata la sua ansia missionaria. L’Opera per la propagazione della fede, e prima ancora i suoi circoli di preghiera per la missione, il Rosario vivente, il suo tentativo di costruire una fabbrica ideale per venire incontro ai bisogni spirituali e promuovere la dignità degli operai dell’epoca, tutto è stato fatto per evangelizzare l’ambiente francese e per sostenere la missione in un periodo di forte scristianizzazione dopo la rivoluzione francese", dice Monsignor Dal Toso.

Suor Alessandra Dalpozzo, Madre Generale delle Francescane Ancelle di Maria, invece riporta l'esperienza della propria fondazione religiosa che dal 1744 hanno come modello Maria nell’atteggiamento di ascolto, di contemplazione e di offerta. Nel dicembre 2009 è iniziata la prima missione ad gentes in Indonesia, nell’isola di Timor, anche con il sostegno della Pontificia Opera della Propagazione della Fede. Attualmente le Francescane Ancelle di Maria sono presenti in Italia, in Indonesia e in Colombia.

A margine della conferenza stampa di presentazione, sono stati diffusi i numeri della Chiesa Cattolica nel mondo a cura dell’Agenzia Fides. Al 31 dicembre 2019 la popolazione mondiale era di 7.577.777.000 persone, con un aumento di 81.383.000 unità rispetto all’anno precedente. Alla stessa data del 31 dicembre 2019, il numero dei cattolici era pari a 1.344.403.000 persone con un aumento complessivo di 15.410.000 unità rispetto all’anno precedente. L’aumento interessa tutti i continenti, tranne l’Europa (-292.000). Come nel passato è più marcato in Africa (+8.302.000 e in America (+5.373.000), seguono Asia (+1.909.000) e Oceania (+118.000).

La percentuale mondiale dei cattolici è aumentata rispetto all’anno precedente raggiungendo il 17,74%.

Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato anche quest’anno, complessivamente di 215 unità, raggiungendo quota 14.853.

Le circoscrizioni ecclesiastiche sono pressoché invariate, registrando l’aumento di 1 sola unità rispetto all’anno precedente, arrivando a 3.026.

Il numero totale dei Vescovi nel mondo è diminuito di 13 unità, raggiungendo quota 5.364. Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è aumentato raggiungendo quota 414.336 (+271). I religiosi non sacerdoti sono diminuiti per il settimo anno consecutivo, di 646 unità, arrivando al numero di 50.295.

Il numero dei Missionari laici nel mondo è pari a 410.440, con un aumento globale di 34.252unità, così ripartito: Europa (+277), America (+33.930), Oceania (+29) e Africa (+566). Diminuiscono in Asia (-550).