Jean Marie Rey di Nus campione a 'L'Eredità

Laureato in filosofia nel 2015, residente a Nus, il valdostano Jean Marie Rey giovedì 21 ottobre è stato incoronato campione de L’Eredità, lo storico e popolare quiz televisivo condotto da Flavio Insinna. Al termine della puntata Jean Marie ha vinto ben 70 mila euro: prima partecipazione, prima vittoria e prima volta Campione. Battuti Cristiano e Francesca al triello, Jean Marie è giunto alla Ghigliottina, il gioco finale de L’Eredità, nonché il più atteso e seguito. Triello che oggi gli ha detto no, eliminandolo prima di una seconda Ghigliottina.

Ma ieri è stato un trionfo: davanti a suoi occhi si sono palesate diversi abbinamenti di parole e, pur dimezzando il suo gruzzolo, scelta dopo scelta, il giovane si è trovato a dover ragionare sulle parole: senza, sociale, altri, età, maggior. Poco convinto della scelta fatta, Jean Marie ha confidato al conduttore di aver scritto una soluzione grazie proprio alla scelta dell’ultima parola che lo ha portato a dimezzare il montepremi. “Maggior” ha acceso in lui una lampadina. Ecco perché ha voluto scrivere la parola “Ragione“. Eppure, spiegandone il legame con i cinque indizi il concorrente non è riuscito a ricollegare tutte le parole. Per questo motivo ha esultato doppiamente quando Flavio Insinna ha svelato l’arcano e scoperto la soluzione proclamandolo vincitore.