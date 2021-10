Cartucce stampanti, il fenomeno delle richieste online durante il lockdown

La Pandemia di Covid-19 e il relativo lockdown della primavera del 2020 ha portato a un incremento della richiesta di cartucce stampanti. Qual è stato il motivo? Cosa è successo? Dallo Smart Working fino alla necessità di stampare dei documenti importanti, abbiamo “riscoperto” un dispositivo che era sempre meno attuale. Oltre alla Pandemia, c’è da dire che sta avendo un ruolo sempre maggiore la digitalizzazione.

Gli acquisti online in pieno lockdown hanno mostrato dei cambiamenti d’acquisto importanti da parte della clientela. L’e-commerce ha raggiunto il suo punto di espansione più alto, dal momento in cui si è sostituito ai negozi fisici. Giocoforza, anche le persone più restie a fare acquisti online si sono ritrovate a dover ricorrere ai colossi del web. Per chiunque voglia rifornire l’ufficio o l’home office, è possibile scoprire cartucciaperfetta.it , un e-commerce completo di ogni accessorio per stampante e l’ufficio in genere.

Il ritorno delle cartucce stampanti

Sono state numerose le ricerche riguardo agli acquisti fatti online nel pieno della Pandemia di Covid-19. Per esempio l’Osservatorio eCommerce B2C di Netcomm e la School of Management del Politecnico di Milano hanno evidenziato come in effetti si stia tornando a utilizzare la stampante e ovviamente le cartucce, che sono indispensabili per sfruttare pienamente il dispositivo.

La quantità di ordini è stata abbastanza intensa, soprattutto perché, conseguentemente allo Smart Working , molti dipendenti avevano la necessità di stampare i documenti, le fatture, le richieste dei clienti e tanto altro. A supportare il decisivo aumento della richiesta di cartucce stampanti anche il motore di ricerca Google, che ha mostrato statistiche abbastanza alte a riguardo mediante i Trends.

Cartucce e toner, tra le parole più cercate su Google

L’emergenza sanitaria ha ovviamente portato le persone a rivolgersi sempre di più agli e-commerce. Questa abitudine, a distanza di più di un anno dal lockdown principale, si è ormai consolidata. Cosa significa? C’è da considerare che molti uffici stanno continuando a proporre lo Smart Working. Senza contare che è sempre maggiore il numero di liberi professionisti che lavora sul web da casa e che ovviamente ha bisogno dell’attrezzatura da ufficio.

La conferma dell’analisi di Google Trends, in effetti, ha indicato che tra le parole chiave – keywords – maggiormente cercate troviamo proprio cartucce e toner, o cartucce compatibili. Non è un caso, dal momento in cui quest’ultime permettono un risparmio maggiore rispetto alle originali, senza tuttavia andare a intaccare in alcun modo il funzionamento della stampante. In alcuni casi, soprattutto se di buona marca, non diminuisce neppure la qualità di stampa.

Vendite di stampanti multifunzione e cartucce compatibili alle stelle

La carta potrà mai essere sostituita al 100% dalla nuova tecnologia? In realtà, sebbene sia una domanda interessante, c’è ancora oggi il bisogno di affidarsi a dispositivi tecnologici come la stampante. Tutto il comparto degli uffici necessita di stampare dei documenti, e gli smartworkers ne hanno sempre più l’esigenza. Se è vero che in parte la tecnologia ha sostituito determinate azioni, automatizzandole a tutti gli effetti – si scrive certamente di più al PC che sulla carta al momento – per il resto abbiamo ancora la necessità di sfruttare la stampante multifunzione.

Al momento, la sua vendita è alle stelle, così come per le cartucce compatibili, che rappresentano un ottimo modo per risparmiare. Sebbene in parte siamo tornati alla “normalità”, c’è da dire che le abitudini di acquisto sono ormai inevitabilmente cambiate. L’e-commerce è stato scoperto da persone che magari prima non si fidavano ad acquistare alcun prodotto online. Altri hanno consolidato il metodo di acquisto online, sfruttando sempre di più la potenza del web. E c’è poi da dire che spesso gli sconti, le promozioni e le offerte online consentono di risparmiare sul budget destinato all’attrezzatura da ufficio.