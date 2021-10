In Valle la finale degli Oscar Green 2021

Sarà la nostra regione ad ospitare la finale interregionale Piemonte e Valle d'Aosta degli Oscar Green 2021, il concorso promosso da Coldiretti Giovani impresa Piemonte e Valle d'Aosta, giunto alla 15esima edizione.

L'evento, dedicato quest'anno alle giovani idee imprenditoriali volte al rilancio economico dei propri territori dopo la pandemia, si terrà mercoledì 20 ottobre, alle 10, al Forte di Bard.

In lizza per il titolo anche tre aziende valdostane. Saranno sei in tutto le categorie a confronto -Impresa 5.terra, Sostenibilità, Fare rete, Noi per il sociale, Campagna Amica e Creatività- in cui emergeranno le idee che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione. Tante e diverse le idee in gara, dall'agrigelato, allo zafferano, dalla coltivazione di varietà locali di carciofi e di peperoni alla birra artigianale passando per sistemi all'avanguardia di monitoraggio del benessere animale o a progetti innovativi di marketing integrato.

Per Jair Vidi, delegato Giovani Impresa di Coldiretti Valle d'Aosta, il concorso "è il segno tangibile e concreto dell'iniziativa di tanti giovani agricoltori capaci di coniugare tradizione e innovazione, attraverso le nuove tecnologie, la promozione e valorizzazione dei prodotti e la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo che favoriscono l'incontro tra le aziende e i consumatori"