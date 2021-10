Auto finisce in scarpata in collina a Pont-St-Martin

I Vigili del fuoco volontari di Pont Saint-Martin sono stati i primi a intervenire con tempestività, seguiti dai carabinieri e dal soccorso sanitario del 118 questa mattina alle 11,15 per un incidente stradale lungo la strada per località Ivery.

In un punto interessato in questi giorni da lavori di ampliamento della sede stradale, il conducente di una Ford Fiesta per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che è finita lungo la scarpata.

L'uomo ha riportato un politrauma e, una volta estratto dall'abitacolo da una squadra di pompieri, è stato trasferito all'ospedale 'Parini' di Aosta.