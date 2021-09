Batailles de Reines: A Brissogne la reina del peso è Vipére di Luca Bettinelli

I bosquet in palio a Brissogne sono andati Pollein, Gressan e Fontainemore con Bambinò, Lion e Souris. Tra le 155 bovine iscritte per staccare il biglietto per la finalissima di fine ottobre Vipère di Luca Bettinelli, con 777 è risultata la regina del peso ma nulla ha potuto contro la forza dirompente di Bambinò (672 kg.), dell’allevatore Michel Squinobal di Pollein, che ha dominato la prima categoria, alla quale erano iscritte 47 vacche, sconfiggendo Vipére di Busso Piero Luigi di Donnas. Per il terzo e quarto posto Ferossa (700 kg.) di Davide Squinobal di Pollei, ha piegato Rigotta (64 kg.) di Thierry Rosset di Brissogne.

In seconda categoria tra le 46 iscritte il bosquet adorna la stalla di Pierre Bhetaz di Gressan. La sua Lion (576 kg.) Paris (600 kg.) degli allevatori Marguerettaz-Vallet di Gignod. Per i terzo posto Gitane (593 kg.) di Michele Bionaz di Brissogne ha avuto la meglio su Fribourg (596 k.) dei fratelli Abram di Doues.

La terza categoria, la più numerosa con 62 mucche entrate nell’arena, ha visto il dominio di Souris (528 kg.) di Filer Sorin di Fontainemore ha sconfitto Birba (549 kg.) di Gianni Champio, presidente di Cia VdA con stalla a Saint Marcel. Tarzan (532 kg.) di Edy Danarino di Quart ha sconfitto Bagdad (542 kg.) degli allevatori Chamonin Frassy di La Salle.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Eliminatoria di Antey-Saint-André 03 ottobre 2021 in loc. Lillaz (centro sportivo) Pesatura ore 9:00 – 11:00 Inizio Combats ore 12:30

Eliminatoria di Charvensod 10 ottobre 2021 in loc. Pont Suaz Pesatura ore 9:00 – 11:00 Inizio Combats ore 12:30

Eliminatoria di Fenis / Verrayes 16 ottobre 2021 in loc. Suzan (area sportiva – Fenis) Pesatura ore 9:00 – 11:00 Inizio Combats ore 12:30