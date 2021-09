Vescovo Lovignana, 'alunni in classe è segno di vera ripartenza'

"La ripresa delle lezioni in presenza diventa un segno importante di speranza per tutta la società". E' quanto afferma il vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, in occasione dell'inizio della scuola e alla vigilia della celebrazione della messa per l'avvio dell'anno scolastico. "Vorrei augurare agli alunni di poter vivere questa esperienza educativa con serenità e amicizia, ma anche con serietà e impegno: il futuro umano, relazionale e professionale di ciascuno dipende in gran parte da questi anni", aggiunge il presule. "Ai docenti auguro di potersi prendere cura in maniera integrale della crescita dei ragazzi e dei giovani loro affidati, nel rispetto della loro storia personale e familiare, della loro libertà e delle scelte ideali, etiche e religiose delle loro famiglie", scrive Lovignana in un messaggio.



La messa per l'inizio dell'anno scolastico sarà concelebrata da monsignor Lovignana giovedì 16 settembre, alle 17,30, nel giardino del seminario maggiore di Aosta, in via Xavier De Maistre, 17.

In caso di maltempo, la celebrazione sarà trasferita in cattedrale. All'appuntamento, preparato dall'ufficio Scuola e dal servizio Catechesi e Pastorale giovanile e vocazionale della diocesi, sono invitati le famiglie, i docenti e gli alunni di tutte le scuole della città e della Valle.

"Sono contento di celebrare la messa con i rappresentanti di alunni, docenti e personale scolastico all'inizio dell'anno- conclude il vescovo di Aosta- si tratterà di un gruppo, ma in realtà nella celebrazione sarà presente tutto il mondo della scuola della nostra Valle e su tutti invocherò la benedizione del Signore".