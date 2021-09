Batailles de reines, à Nus triomphent les maitres de maison

Les trois "bosquets", les ornements qui désignent les vaches gagnantes, sont allés aux éleveurs du village de la Moyenne Vallée.

Dans la première catégorie, "Dragon" (680 kilogrammes) d'Alino Marquis de Nus a triomphé, devant sa compagne d'écurie "Manda" (650 kilos). Troisièmes "Cardelleun" (620) de don Giuliano Reboulaz de Nus, curé de Champorcher et Pontboset, et "Mourina" (685) de Manuela Machet de Saint-Denis.

Dans la deuxième catégorie la reine a été "Orsière" (575) de Alino Marquis de Nus, toujours devant la compagne d'écurie "Jardin" (580).

Troisièmes les deux vaches de Luca Elex de Nus: "Nala" (580) et " Mitage" (575). Elex s'est rattrapé en triomphant dans la troisième catégorie avec "Cochise" (530) qui a battu en finale "Cœur" (535) de Nicole Favre di Doues; troisième et qualifié pour la finale régionale "Samba" (536) de Milva Chabloz de Nus et "Mouteila" (500) de Sara Gallet de Châtillon.

Le prochain rendez-vous est fixé pour samedi 18 septembre à Praz-Villair à Valpelline avec la deuxième reprise des qualifications de printemps.