Come scegliere il vestito da sposa perfetto: i suggerimenti di Sposae

Il giorno del matrimonio è ancora un evento importantissimo nella vita di molte donne perché dà il via a una nuova ed entusiasmante fase a due, accanto alla persona amata. Sebbene i tempi siano ormai cambiati, i vestiti da sposa continuano a esercitare tutto il loro fascino. Corti o lunghi, bianchi o colorati, talvolta persino in formato jumpsuit o midi: oggi c’è molta più libertà di scelta per il look, ma sembra impossibile rinunciare al simbolo più romantico di tutte le nozze.

Ne sa qualcosa il brand Sposae, che da anni si occupa di vestire i sogni delle tantissime clienti che hanno già scelto di affidarsi allo staff dei due atelier di Lissone (MB) e Torino. Chi ci è già passata, o chi è alle prese proprio in questi giorni con i primi appuntamenti, sa che orientarsi tra i tantissimi modelli diversi di vestiti da sposa può essere molto complicato.

Abbiamo chiesto a Sposae di darci qualche consiglio utile per iniziare la ricerca e trovare “lui”, quello giusto, l’abito che avete sempre sognato oppure che stravolgerà completamente le vostre aspettative. E abbiamo scoperto che cambiare idea è molto più semplice del previsto, anche per chi sembra essere assolutamente convinta di acquistare un determinato stile nuziale. Scoprite qualche consiglio utile per lanciarvi nella caccia del vestito da sposa dei sogni…

Uno, cento, mille vestiti da sposa

Una delle cose principali da tenere a mente quando ci si avvicina alla scelta dell’abito è che non bisogna fossilizzarsi su una sola idea. Siate aperte ed esplorate tutte le opzioni disponibili, anche quelle che non avreste mai pensato di prendere in considerazione. Vi sarà sicuramente d’aiuto creare nello smartphone una cartella virtuale di foto di vestiti da sposa che vi piacciono, da mostrare poi in atelier, come capita spesso anche nei negozi di Sposae.

Un buon punto di partenza potrebbe essere poi il tema delle nozze: se avete optato per una location country chic, comunicatelo allo staff del negozio, che saprà indirizzarvi meglio verso uno mood preciso. Un’altra ottima idea, prima di andar per negozi, è provare a scegliere tre aggettivi per descrivere l’abito da sposa: sembra incredibile a pensarci, ma vi aiuterà davvero a restringere le opzioni più facilmente. Un esempio classico? Raffinato, tradizionale, romantico: in questo caso, l’identikit potrebbe essere quello di un abito con corpetto in pizzo, manica lavorata e gonna ampia in tulle.

Qual è la silhouette più adatta?

Un’altra cosa importante da prendere in considerazione per scegliere uno o magari due vestiti da sposa (visto che oggi va di moda il cambio abito) è la forma del corpo. Pensate al tipo di silhouette che più vi valorizza per avere la certezza che quello che sceglierete stia bene. Se non sapete quale possa essere, date un’occhiata nel vostro armadio e individuate l’abito che più vi piace e con cui vi sentite meglio.

Tuttavia, c’è anche una grande possibilità che il vestito da sposa giusto abbia un taglio o uno stile completamente diverso da quello a cui siete abituate. Ed è proprio qui che entra in gioco l’esperienza e la competenza del personale, come accade ogni giorno da Sposae. Lo staff ha già l’occhio allenato, riesce a capire al primo sguardo cosa possa andare bene e proporre subito qualcosa di adatto.

Oltre alla forma del corpo, non dimenticate di mettere in luce il vostro stile. Ad esempio, se nella vita di tutti i giorni preferite vestirvi in modo semplice ed elegante, molto probabilmente non avrebbe senso puntare su un vestito da sposa con linea a principessa. Indossare il modello sbagliato o che non vi fa sentire bene potrebbe rovinarvi la giornata. Quindi, seguite il vostro cuore e siate voi stesse.

Infine, considerate anche altri fattori come la stagione in cui si svolge il matrimonio, il tema e il tipo di rito. Ad esempio, se state organizzando una cerimonia in chiesa, provate un vestito da sposa con le maniche lunghe in pizzo, ora di tendenza, oppure scegliete una stola o un velo che coprano le spalle. Lo stile dell’abito nuziale dovrebbe coincidere con tutti questi fattori per garantire che ogni dettaglio di quel giorno sia semplicemente magico.