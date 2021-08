Internet: la scelta ottimale per la propria casa

Le offerte internet a casa

La moltitudine di offerte di Internet per la propria abitazione è motivo di confusione e tanta indecisione, riuscire a comprendere al meglio quale sia la proposta che più si s'addice alle esigenze è compito assai arduo. Un suggerimento valido per meglio gestire le offerte internet a casa è il sito www.beactive.it dove, sono descritte in maniera esauriente le migliori proposte per navigare nella propria casa in maniera adeguata, considerando l'ubicazione e la copertura della propria zona. Una rete sempre accessibile, quindi, sia con la Fibra che con l'Adsl correlata da tutte le opzioni possibili.

Offerta Adsl Fibe Revolution

Qualora non si è coperti dalla fibra, l'offerta di beactive con l'Adsl garantisce una navigazione sicura e una connessione veloce e stabile con 1 giga. Un'offerta strepitosa che è in grado di garantire una risposta versatile che soddisfi ogni esigenza di connettività, navigando senza nessun limite e senza l'ausilio del telefono. Un servizio che offre 1 giga in download e 200 mega in upload. In alternativa, si può optare per l'opzione Voip che comprende oltre a Internet anche la voce con tutte le telefonate incluse a 0 centesimi verso tutti. Grazie alle tecnologie più avanzate, infatti, beactive offre le soluzioni migliori capaci di garantire l'ottimizzazione delle migliori soluzioni per le telecomunicazioni. Aderendo a questa fantastica offerta, si ha diritto al Router Wifi in noleggio.

Come funziona la fibra ottica

La fibra ottica raggiunge una trasmissione di velocità maggiore e pertanto è anche nota come Banda ultra larga. Viene impiegata, quindi, come mezzo di trasmissione di segnali ottici su distanze molto grandi, mediante una rete di trasporto. È necessario sempre verificare la copertura della propria zona per scoprire le migliori offerte internet con la fibra ottica di beactive

Le offerte Fibra casa

Prima di aderire a qualsiasi offerta relativa alla fibra ottica, è estremamente essenziale prendere in considerazioni alcuni parametri fondamentali, quali, la tecnologia utilizzata ( FITC o FTTH) e la copertura geografica. Fibe revolution è la speciale offerta rivolta soprattutto a chi trascorre tante ore al computer per lavoro o per svago. La velocità di download arriva fino a 1 Giga, non c'è nessun costo di attivazione e per tutta la durata dell'offerta il modem o router è incluso.

Si ha la possibilità di usufruire ad un prezzo vantaggioso, della rete internet per tutto il tempo che si desidera. Se oltre all'utilizzzo di Internet si desidera avere la possibilità del telefono, è possibile scegliere l'opzione Fibe revolution a 0 centesimi al minuto verso tutti i numeri. Bisogna sottolineare che le offerte FTTH assicurano una velocità sino a 1 Giga, mentre quelle con FTTC, possono raggiungere in base a una serie di parametri da verificare, una velocità compresa tra 1 100 e i 200 Mbps.

Per conoscere la velocità con cui è possibile navigare con la fibra nella propria casa, è sufficiente recarsi sul sito di beactive e cliccare sul tasto di verifica della copertura, inserendo l'indirizzo dove si desidera installarla. In questa maniera, prima di sottoscrivere l'abbonamento, è possibile sapere la velocità minima e massima di download garantita al proprio indirizzo. Un modo veloce e trasparente per meglio conoscere le potenzialità tecnologiche disponibili nella propria casa. Le persone che scelgono un'offerta internet casa di beactive hanno a disposizione parecchi vantaggi, tra i quali: il canone in promozione, l'attivazione gratuita, router wifi o modem in noleggio gratuito e le telefonate incluse. Inoltre, si può usufruire di un prezzo agevolato per una prova di 8 mesi per poi effettuare serenamente la scelta.