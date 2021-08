Oggi martedì 17 agosto sainte Emilie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 17 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 19 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 20 agosto

Oropa, Basilica antica - ore 16.30

S. Messa in preparazione all'Incoronazione della Madonna

Sabato 21 agosto

Aosta, Convento San Giuseppe - ore 9.30

S. Messa per i giubilei di Professione Religiosa

Martedì 24 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 26 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 27 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 29 agosto

Oropa, Basilica nuova - ore 10.00

Solenne concelebrazione eucaristica

Angelus del Santo Padre e Incoronazione della Sacra effige della Madonna Nera

Martedì 31 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda martedì 17 agosto sainte Emilie

La Chiesa celebra San Carlomanno Monaco

Era il figlio maggiore del Maestro di palazzo di Neustria ed Austrasia, Carlo Martello, e di Rotrude de Tréves (695-724). Nel 741, alla morte del padre ereditò l'Austrasia, la Svevia e la Turingia, che governò come maggiordomo (maestro di palazzo), senza assumere il titolo di re. Fu costantemente in lotta contro il ducato d'Aquitania, gli Alemanni, i Bavari ed i Sassoni, che riuscì sempre a sconfiggere. Fu promotore, sotto l'influsso di San Bonifacio, che era sotto la sua protezione, tra il 742 ed il 744 di una politica di moralizzazione dei costumi dei chierici e di rispetto per i beni della Chiesa e delle sedi vescovili da parte dei laici. Dopo tante battaglie, nel 747, rinunciò al potere e si fece religioso; si incontrò con Papa Zaccaria, affinché sollecitasse il suo passaggio allo stato clericale e si ritirò nell'abbazia di Montecassino, lasciando in mano al fratello Pipino il Breve, tutti i suoi titoli ed i suoi possedimenti. Nel 751 cercò di intervenire, per impedire l'incoronazione del fratello a re dei Franchi, ma il papa riuscì a fermarlo in Provenza e gli impose di rientrare immediatamente a Montecassino. Nel 753, fu inviato in Francia per una missione di pace ma morì a Vienne, nel 754. Fu tumulato nell'abbazia di Montecassino.

