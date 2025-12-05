Leone XIV incontra l’attore Benigni: “Bello, il tuo Pietro parla d'amore”

Leone XIV ha incontrato ieri pomeriggio, 4 dicembre, al Palazzo Apostolico l’attore toscano Roberto Benigni. Il Papa ha potuto vedere alcuni estratti del monologo di Benigni “Pietro, un uomo nel vento”, che sarà trasmesso da Rai1 il prossimo 10 dicembre in prima serata. Il filmato è stato presentato questa mattina in anteprima mondiale alla stampa al Museo MAXXI di Roma. Alla fine della proiezione del nuovo lavoro di Benigni, il Pontefice ha esclamato: “Che bello, parla di amore”.

Durante l’incontro, il Pontefice e l’attore italiano hanno parlato di cinema, del film La vita è bella — con cui Benigni vinse il Premio Oscar nel 1999 e che il Papa ha recentemente elencato fra i suoi quattro film preferiti — e di La vita è meravigliosa, la pellicola natalizia del regista americano Frank Capra.

Il Papa e Benigni si sono inoltre intrattenuti sulla vita di San Pietro, su Dante e Sant’Agostino, sulla Divina Commedia e sulle Confessioni, il libro più famoso del Vescovo di Ippona.

All’incontro hanno preso parte anche il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini; il Direttore di Vatican Media Stefano D’Agostini; Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato della Rai; e Simona Ercolani, CEO e Direttore Creativo di Stand by Me, produttrice, insieme a Vatican Media, del monologo “Pietro, un uomo nel vento”.