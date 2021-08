I miracoli del Signore: 5 sorelle sono diventate suore in 2 anni

La prima sorella a diventare suora nell’istituto di religiose contemplative Iesu Communio è stata Jordán; l’anno successivo sono entrate Francesca e Amada. Due mesi dopo è stata la volta di Ruth Maria, la più grande delle cinque. Dopo altri sei mesi, è entrata anche Nazareth.

l percorso delle cinque sorelle religiose è stato diffuso in un video dell’istituto. Amada ha dichiarato che “è stata una grande sorpresa per tutti quando nostro Signore ha chiamato tutte e cinque noi sorelle nell’istituto nell’arco di due anni”.

Le ragazze non parlavano tra loro della vocazione religiosa: “Non sapevamo di questa sete che lo Spirito Santo stava suscitando in noi. (…) Dio ha i Suoi progetti, e conosce il momento e il luogo per ciascuna” ha riportato in un articolo Aleteia. (fonte PapaBoys)