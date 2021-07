Vacanze post Covid: i vantaggi di viaggiare in camper

Arriva l'estate e torna la voglia di vacanza, ma la paura per il Covid è ancora tanta, soprattutto al pensiero di dover soggiornare in strutture con altre persone o andare in località affollate. La soluzione migliore per partite in totale sicurezza potrebbe essere un bel viaggio in camper. Adatto a single, coppie, gruppi di amici ma anche famiglie, che possono andare alla scoperta di posti nuovi e meravigliosi, godendosi a pieno le prime vacanze post Covid.

Il camper ideale



I camper in commercio sono ormai adatti a ogni esigenza. Hanno spazi ampi per la socializzazione, cucine dotate di ogni elettrodomestico, riserve d'acqua e toilette dotate anche di doccia. Sono spesso costituiti da piccoli gruppi elettrogeni, che consentono di avere autonomia anche durante il viaggio, e di antenne satellitari per chi non volesse rinunciare alla sua serie preferita nemmeno in vacanza.

Questi mezzi di trasporto permettono di percorrere in totale comodità anche lunghe tratte, e di giungere in territori covid free, come, ad esempio, alcune isole italiane in cui è avvenuta una vaccinazione di massa dei residenti, o località poco frequentate anche in regioni di grande richiamo, come la Sardegna e la Sicilia, da esplorare punto per punto. Alcuni camper, inoltre, hanno a disposizione spazi più grandi del solito; diventa dunque più semplice spostarsi al loro interno e ospitare tutto il materiale necessario per la vacanza, come sdraio e ombrelloni, ad esempio, utili sia di giorno che di sera per godere del vento fresco d’estate in totale relax.

Si tratta di un acquisto abbastanza accessibile dal punto di vista economico, alla portata di tutti, ma per valutare più accuratamente come poter procedere in caso di particolari necessità, è possibile consultare delle guide realizzate per capire meglio come funziona un finanziamento online, come quella creata da Younited-credit.com, che spiega come fare richiesta e ottenere una risposta in tempi record. La spesa d’acquisto si ammortizzerà nel tempo, e il mezzo di cui si è entrati in possesso permetterà di risparmiare sulle spese di alloggio e trasporto tipiche di una vacanza. In questo modo, ci si potrà concedere un soggiorno a 5 stelle anche in località rinomate e costose, che in altri casi, probabilmente, non si avrebbe avuto modo di visitare.

Il tour covid free

Un campeggio in Svizzera, in Austria, o un viaggio in Germania, uno dei paesi più apprezzati e attualmente sicuri, in quanto è riuscito a domare la terza ondata del virus. Una gita nelle coste della Normandia o nell'oceano che bagna il Portogallo. In giro per le mete dello sfrenato divertimento in Spagna ma anche alla scoperta della bella Italia, magari in Sardegna, che oltre alla Costa Smeralda offre migliaia di chilometri di costa e di territori selvaggi da esplorare in totale sicurezza. Nessuna meta sarà preclusa a bordo di un camper, semplice da acquistare, nella conformazione che si preferisce, e facile da gestire. Un’ottima soluzione per smettere di limitarsi solo a sognare