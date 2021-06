Presentazione della convenzione CNA-DEI

Per mercoledì 7 luglio dalle ore 16 alle ore 18 Cna organizza, in collaborazione con le Unioni Installazione Impianti e Costruzioni-UIIC, un seminario con la Tipografia del Genio Civile (DEI), nel corso del quale verranno illustrate le modalità di funzionamento della convenzione siglata da Cna e Dei per l’acquisto agevolato dei tariffari Dei e le modalità di utilizzo dei prezzari Dei per il Superbonus 110%

Il webinar è dedicato a tutti gli operatori del mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa che stanno affrontando offerte economiche per le quali devono garantire alla committenza la congruità dei prezzi che deve avvenire con un riferimento ad un prezzario, regionale o Prezzario Nazionale Dei Tipografia del Genio Civile.

Il webinar ricco di casi pratici chiarirà i dubbi e le interpretazioni

Apertura dei lavori:

Enzo Ponzio

Presidente CNA Costruzioni

Carmine Battipaglia

Presidente CNA Installazione Impianti

Mauro Sellari

Referente Nazionale Serramenti

Giuseppe Rufo

Direttore prezziari DEI

Utilizzo dei prezzari DEI per il Superbonus 110%:

Prezzari Dei Superbonus 110%, Metodologia di sviluppo,

Struttura dei Prezzari, Organizzazione dei dati,

Rilevamento prezzi, Norme per la misurazione delle opere,

Esempi di computo metrico