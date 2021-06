Domani domenica 6 giugno Fȇte-Dieu saint Claude saint Norber

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 6 giugno

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Sarre e Chesallet

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione cittadina del Corpus Domini

S. Messa e adorazione

Lunedì 7 giugno

Cattedrale - ore 9.30

Ritiro del Sacro Cuore per il clero

Martedì 8 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 10 giugno

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 11 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Vescovado - ore 16.30

Incontro con il Provinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata

Sabato 12 giugno

Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di La Salle - ore 18.30

S. Cresime

La Chiesa celebra Corpus Domini

Con questa festa onoriamo e adoriamo il “Corpo del Signore”, spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra “vita nello Spirito”. L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”.

Martirologio Romano: Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: con il suo sacro nutrimento egli offre rimedio di immortalità e pegno di risurrezione.

