Ethereum: cos’è e come funziona

Il mercato delle criptovalute si è ormai consolidato e diffuso in maniera davvero significativa e ogni giorno diventano noti e diffusi nuovi termini. Uno di quelli che oggi appare assai in uso e particolarmente diffuso è quello di Ethereum. Ma di preciso, cos’è e a cosa è associato? Vediamolo insieme.

Non si tratta altro che di una piattaforma digitale che si basa sulla tecnologia blockchain, divenuta nota grazie al bitcoin. Alla piattaforma ethereum è collegata la valuta, ovvero l’ether, tecnicamente. La piattaforma in questione è stata realizzata nel 2015, ed è frutto della mente di Vitalik Buterin: questo aveva avuto l’idea di creare una sorta di contenitore per applicazioni collaborative. L’ETH, oggi, può essere utilizzato per le transazioni che utilizzano la piattaforma, proprio come se fosse il bitcoin.

Si parla di un sistema finanziario autosufficiente, nel gergo tecnico peer-to-peer, che non risente dell’azione dei governi mondiali. In poco tempo questa criptovaluta è cresciuta in maniera esponenziale: basti pensare che dalla sua invenzione, nel 2015, dopo pochi mesi il prezzo è salito a 290 dollari ad ether. D’altronde, tantissime persone da quel lontano 2015 oggi cercano di informarsi su https://www.finaria.it/criptovalute/comprare-ethereum/come comprare ethereum.

Come funziona

Come già anticipato, l’ethereum funziona esattamente come le altre criptovalute e si serve di un registro digitale che segna tutte le transazioni. È difatti accessibile a chiunque voglia investire, in maniera trasparente e intuitiva. In tal senso risulta particolarmente decisiva la tecnologia blockchain, la quale è basata sul processo di mining e di minatore. Questo verifica i gruppi di transazioni e forma dei blocchi nella catena, per proteggerli crittograficamente: in questa maniera, viene semplificata una procedura che altrimenti sarebbe molto più complessa e macchinosa.

Difatti, si tratta di un funzionamento molto simile al bitcoin, anche se il linguaggio di programmazione dell’ethereum permette agli sviluppatori di codificare il software attraverso cui le transazioni gestiscono i contratti intelligenti. Cosa sono? non sono altro che dei contratti che assicurano che l’accordo tra due parti venga rispettato, convertendo tutto in codici digitali. L’accordo viene finalizzato in maniera totalmente digitale, quando le condizioni dello stesso vengono soddisfatte e in questa maniera vengono evitate spese di stipulazione e soprattutto ritardi classici dovuti alle pratiche burocratiche.

Ovviamente, saranno soltanto i contraenti a determinare e decidere i termini dell’accordo.

Le potenzialità di un sistema di questo tipo sono praticamente illimitate, se consideriamo che possono essere utilizzati in tantissimi settori differenti. Tra i vantaggi essenziali di questo tipo di procedura che si può portare avanti grazie all’ethereum troviamo sicuramente il fatto che vengano annullati gli intermediari, in maniera tale da permettere di controllare direttamente all’utente le condizioni dei contratti, limitando i costi in maniera significativa. Oltre a ciò, si possono controllare le registrazioni, i duplicati e i cifrati, per far sì che siano accessibili a tutti. Non vengono, inoltre, richiesti elaborati legati ai documenti, in modo tale da guadagnare molto più tempo prezioso. Si tratta di un sistema di contratti che seppur sia nato da poco ha già riscosso enorme successo.