Dalla certificazione 45001 al Premio di risultato 2020: la Cogne Acciai Speciali investe su Sicurezza e Prevenzione

La giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro lanciata dalle organizzazioni sindacali, che ha visto oggi, venerdì 28 maggio 2021, la presenza sotto il Palazzo Cogne di una rappresentanza delle varie sigle di categoria, è l’occasione per l’Azienda di ribadire ed evidenziare che tematiche come la sicurezza e la prevenzione sono tra gli obiettivi prioritari dell’azienda.

A riprova dell’attenzione dedicata a questi temi vi è la recente certificazione del Sistema aziendale di gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro – SGSSL, in conformità alla Norma ISO 45001:2018. Certificazione rilasciata da un ente terzo, la società Kiwa, che ha posto sotto osservazione il processo gestionale della sicurezza negli ambienti di lavoro all’interno dello stabilimento e ha consegnato all’azienda l’attestazione di merito.

Per sostenere il Sistema aziendale di gestione legato alla Salute e Sicurezza sul lavoro, l’Azienda ha ritenuto opportuno stabilire negli anni un incremento degli investimenti destinati al settore per sostenere un piano di organizzazione e di riorganizzazione degli interventi strutturali e formativi.

Negli ultimi dieci anni si è passati da una media di 120 episodi annui di infortunio a 14 casi dello scorso anno. Questi ultimi peraltro non sempre legati al ciclo della produzione, come per gli infortuni in itinere. La formazione del personale è stata quindi determinante, così come gli investimenti fatti su impianti strategici e, in generale, per interventi di innovazione.