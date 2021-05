ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'ASCENSION N'EST PAS UNE ÉVASION

"Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père, il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin". Jésus monte là où il est descendu. Son ascension au ciel est-il un éloignement de la terre?

1. "Et moi je suis avec vous".

Jésus promet sa proximité à ses disciples, avant de monter au ciel. Mais où vas tu Seigneur? Quo vadis Domine? Jésus quitte la terre pour vivre dans d'autres planètes? Alors l'ascension ne serait pas intéressante, car elle serait un simple démébagement, ce qui n'est pas le propre de Dieu. Youri Gagarine aurait raison de dire:" j'étais dans le ciel et j'ai bien regardé partout, je n'ai pas vu Dieu"(1961). Saint Augustin rétorquait déjà à ceux qui avaient de son temps des pensées similaires à celles de Gagarine en cette belle poésie:" Bien tard je t'ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimée! Voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais (Conf.10).

Antoine de saint Expéry dans cette ligne de la puissance de l'interiorité tracée par Augustin disait aussi que "l'on ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible avec les yeux". Il ne suffit pas donc d'aller se promener au firmament du ciel pour dire qu'on n'a pas vu Dieu et affirmer d'une manière présomptueuse et précipitée que Dieu n'existe pas. Comme le disait Hegel, l'invisible est plus concret que le visible. L'ascension de Jésus n'est pas de l'évasion, de la fuite de notre condition humaine précaire. Son ascension est pour notre bien. L'évangéliste Jean dans le discours d'adieux précise les raisons de son départ. Jésus dit:"Que votre coeur ne soit pas troublé". "Je vais vous préparer une place".

"Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi". La préface de ce jour le dit clairement. "Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour".

Jésus ne fuit pas et l'homme n'a pas la conscience malheureuse d'être loin de Dieu. Si la tête est à la droite du Père, ses membres sont présents dans son corps mystique qu'est l'église. Quand nous sommes en communion avec lui et avec nos frères et soeurs, le ciel est présent en nous. Ainsi, l'homme ne peut plus vivre comme les épicuriens qui disaient: "mangez, buvez, après la mort, plus de plaisirs"(edite, bibite, post mortem nulla voluptas). Il ne peut plus vivre selon le principe du "carpe diem", car nous sommes dans le temps pour l'éternité.

2. Il viendra juger les vivants et les morts.

Dans son second encyclique Spè salvi, le pape émerite Bénoit XVI nous décrit les lieux d'apprentissage de l'espérance qui sont:la prière, la souffrance, la vie éternelle et le jugement final. Le jugement final ne doit pas nous effrayer. Quand nous sommes jugés par un juge ignorant et corrompu, qu"on salut seulement par sa robe " selon les fables de la Fontaine, il y a lieu d'avoir peur du jugement. Mais le jugement du Seigneur suscite dès maintenant la joie mêlée avec l'inquiétude de l'épouse en attente de l'époux. Il est venu et il reviendra. La question qui doit nous préoccuper est la manière dont je vis le présent, car je ne sais ni le jour ni l'heure de sa venue.

3. Monte toujours plus haut. (Ascende semper superius)

Nous sommes faits pour l'ascension. Déjà sur le plan humain, l'homme aspire au meilleur. Quand un homme reçoit une promotion, on dit qu'il a fait une ascension sociale. Notre vie en tant qu'aspiration devient une montée, une ascension. Si la montée est fatiguante, la chute libre est dangereuse et mortelle. Personne ne veut rester sous la pierre dans la vallée obscure de la souffrance, comme le cas de Sysiphe. Qui a monté plus haut ne veut plus descendre. C'est aussi la tentation de certains dirigeants qui changent continuellement la constitution pour être président à vie. L'ascension sociale subit des crises. Par contre, l'ascension du Christ à laquelle nous sommes destinés est la joie parfaite. Saint Paul dans sa lettre aux colossiens nous recommande de cultiver les sentiments et le désir du ciel. Quand un individu, un peuple n'élève pas son regard vers le ciel, il devient souvent avide, avare, égoiste et violent, dans la mesure où il se préoccupe uniquement du bonheur de l'estomac. Cultivons la nostalgie du ciel pour pouvoir gouverner nos passions et avoir le sens juste de la terre.

4. Prière

Seigneur Jésus , tu ne nous a pas abbandonné. Du ciel, penche ton regard et libère nous du mal qui afflige notre humanité.

Reste avec nous, car sans toi, nous perdons le chemin qui mène vers toi.

Illumine-nous quand nous marchons, relève-nous quand nous trébuchons, ouvre-nous ta porte de miséricorde lors du jugement. Sois bénis pour l'éternité, amen.







Bon dimanche du bon pasteur frères et soeurs.



Paix et joie dans le Seigneur ressuscité

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.