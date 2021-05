Cna VdA in assemblea elettiva giovedì 20 maggio

Con l’Assemblea elettiva di giovedì 20 maggio alle ore 19,30 si conclude la fase elettiva regionale che porterà all’elezione del Presidente Regionale e dei nuovi organi dirigenti della CNA Valle d’Aosta per il quadriennio 2021-2025. Tale iniziativa si inserisce nel percorso avviato dalla Direzione della CNA Nazionale del 28 dicembre 2020 che porterà alla elezione del nuovo Presidente Nazionale della CNA nel mese di dicembre 2021.

Per quel che riguarda la nostra realtà, nei mesi di aprile e maggio 2021 sono state convocate le assemblee dei Mestieri e delle Unioni nonché l’assemblea territoriale dei soci CNA.

In questa consultazione elettorale, causa Covid-19, si è dovuto scegliere di svolgere l’ Assemblea in forma privata e in modalità digitale, procedendo alla sola elezione degli organi dirigenti, non potendo garantire per motivi di sicurezza il solito svolgimento dell’assemblea in forma pubblica con la partecipazione delle istituzioni locali e delle organizzazioni di rappresentanza presenti nella nostra Valle.

Ci auguriamo di poter svolgere nei prossimi mesi un momento pubblico d’incontro e di confronto anche per valutare i pesanti esiti che la pandemia ha provocato al tessuto imprenditoriale ed in particolar modo avanzare proposte alle istituzioni al fine di garantire una ripresa rapida e solida da parte delle nostre imprese sul territorio.

Un’importante sfida per la nuova dirigenza regionale.