L'OPINIONE DI UN LETTORE: Giornali ben informati

Caro Direttore, Lavevaz nella risposta al question-time di Carrel sulla Paritetica si è dimostrato quasi stizzito verso «i soliti giornali online beninformati»!

Poi è partito sostenendo che lo Stato non ha assolutamente battuto sul tempo nessuno, visto che nemmeno lo Stato ha ancora nominato i suoi tre componenti (delle due l’una: o Lavevaz non conoscere il funzionamento dei meccanismi politico-amministrativi del caso o ci prende per i fondelli, visto che la Gelmini emetterà, come da normativa, un decreto unico di nomina soltanto quando anche la Regione fornirà i suoi tre nominativi).

Lavevaz ha comunque confermato un’interlocuzione telefonica avuta una decina di giorni fa proprio con il Ministro Gelmini, nel corso della quale, «più che i nomi, a noi interessava conoscere gli skills dei componenti di parte statale».

In pratica, si è smentito da solo. Che poi, ora che conosce gli skills, chissà quali calibri calerà come componenti di parte regionale!

Insomma, confermando la notizia in modo peraltro goffo, ha poi concluso dicendo che non è come è stato riportato sui giornali online ieri! Che figura di cacca che ha fatto...

Grazie Caro Lettore, non so che dire. C'è chi si documenta e informa e chi informa senza documentari. pi.mi.