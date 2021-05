L'ESCURSIONE DELLA SETTIMANA: Col de Joux Saint-Vincent

Come per tutte le attività in montagna, occorre non sopravvalutare se stessi avventurandosi in percorsi difficili e faticosi: informati bene sull'itinerario da seguire, valuta le condizioni della neve e consulta sempre le previsioni del tempo.

Accesso

Casello autostradale di Châtillon si svolta a destra per Saint-Vincent. Poco prima del Casinò si incontrano le indicazioni per il Col de Joux. Si superano diversi villaggi, dopo Amay, si incontra la Cappella dei Partigiani e, dopo un tornante a destra, un ampio parcheggio ove lasciare l’auto.

Facile itinerario attraverso i boschi che ricoprono i dolci pendii dello spartiacque tra Val d’Ayas e valle centrale.

Descrizione del percorso